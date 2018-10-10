Член команды Тайсона Фьюри предлагал фермеру 30 тысяч долларов для прикрытия употребления допинга

Фермер из Ланкашира Мартин Кэрфут утверждает, что в феврале 2015 года один из членов команды чемпиона WBC в тяжелом весе предложил ему 30 тысяч долларов.

Взамен он должен был соврать представителям Британского антидопингового агентства о том, что Фьюри провалил допинг-тест на анаболический стероид нандролон из-за приема в пищу некачественного мяса дикого кабана, которое Кэрфут поставлял Фьюри. Деньги за эти показания он так и не получил.

Допинг-тест на нандролон тогда также провалил двоюродный брат Тайсона – Хьюи Фьюри. В ноябре 2015 года Фьюри сенсационно победил единогласным решением судей экс-чемпиона мира в тяжелом весе Владимира Кличко.

Британское антидопинговое агентство сообщило, что проведет по этому вопросу расследование.

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