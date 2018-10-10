UFC Fight Night 170: Чарльз Оливейра задушил Кевина Ли, Бернс нокаутировал Майю и другие результаты

Теги UFC MMA Демиан Майя Никита Крылов Кевин Ли Чарльз Оливейра Джонни Уокер UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

Сегодня ночью в Бразилии прошел турнир UFC Fight Night 170.

В главном событии легковес UFC Кевин Ли (18-6) проиграл Чарльзу Оливейрые (29-8) удушающим приемом в третьем раунде.

Другие результаты:

Гилберт Бернс (18-3) победил Демиана Майю (28-10) техническим нокаутом в первом раунде.

Ренато Мойкано (14-3-1) победил Дамира Хаджовича (13-6) удушающим приемом в первом раунде.

Никита Крылов (26-7) победил Джонни Уокера (17-5) единогласным решением судей.

Франсиско Тринальдо (25-7) победил Джона Макдесси (17-7) единогласным решением судей.

Начало онлайн-трансляции в 01:00 по московскому времени.

Взвешивание UFC Fight Night 170: Кевин Ли провалил взвешивание

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