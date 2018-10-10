Олег Тактаров о том, как побороть коронавирус: «Пьем мате и Иван-чай»

Ветеран ММА Олег Тактаров рассказал, как нужно бороться с пандемией коронавируса.
«Правила гигиены и сохранения себя от любой заразы. Обходимся без рукопожатий.
Соблюдаем личное пространство. Пьем мате и Иван-чай, то есть поднимаем иммунитет», – рассказал Тактаров.
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1)обходимся без рукопожатий 2)соблюдаем личное пространство 3)пьем @мате @reserva_del_che и #иванчай @mamakarelia.ru то есть поднимаем иммунитет
Также в видеообращении Тактаров сделал акцент на то, что коронавирус получил большое распространение в Италии и Иране, потому что «там пьют кофе».
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