Олег Тактаров о том, как побороть коронавирус: «Пьем мате и Иван-чай»

Ветеран ММА Олег Тактаров рассказал, как нужно бороться с пандемией коронавируса.

«Правила гигиены и сохранения себя от любой заразы. Обходимся без рукопожатий.

Соблюдаем личное пространство. Пьем мате и Иван-чай, то есть поднимаем иммунитет», – рассказал Тактаров.

Также в видеообращении Тактаров сделал акцент на то, что коронавирус получил большое распространение в Италии и Иране, потому что «там пьют кофе».

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