Хабиб проведет реванш с Конором, если Макгрегор победит Гэтжи

Команда чемпиона UFC в легком весе согласилась предоставить реванш экс-чемпиону промоушена в двух дивизионах .

По словам менеджера Нурмагомедова Али Абдель-Азиза, это возможно лишь в том случае, если Макгрегор проведет поединок против и одержит победу.

В своем последнем поединке Конор победил нокаутом в первом раунде Дональда Серроне на турнире UFC 246.

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