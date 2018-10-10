Хабиб проведет реванш с Конором, если Макгрегор победит Гэтжи

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Джастин Гэтжи Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

Команда чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова согласилась предоставить реванш экс-чемпиону промоушена в двух дивизионах Конору Макгрегору.

По словам менеджера Нурмагомедова Али Абдель-Азиза, это возможно лишь в том случае, если Макгрегор проведет поединок против Джастина Гэтжи и одержит победу.

В своем последнем поединке Конор победил нокаутом в первом раунде Дональда Серроне на турнире UFC 246.

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