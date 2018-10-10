🤦🏻‍♂️ Фигередо нокаутировал Бенавидеса, но не стал чемпионом UFC из-за проваленной весогонки

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Завершился UFC Fight Night 169, в главном событии которого встретились Джозеф Бенавидес и Дейвисон Фигередо. На кону стоял титул чемпиона промоушена в наилегчайшем весе, но завоевать его мог только Бенавидес, потому что ранее Фигередо не уложился в рамки весовой категории.

Поединок закончился во втором раунде. Фигередо потряс Бенавидеса правым прямым и добил его в партере. 

Для Бенавидеса это поражение стало третьим в титульных поединках UFC, при этом не было ни одной победы. 

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