Дональд Трамп о бое Уайлдер – Фьюри: «Это было захватывающе. Мы должны пригласить их в Белый дом»

Президент США Дональд Трамп поделился впечатлениями от просмотра реванша между чемпионом WBC в тяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом мира в тяжелом весе Деонтеем Уайлдером.
«Кстати, это был отличный бой.
Вы смотрели? Вам понравился этот поединок? Это был отличный бой, два великих бойца. Это было действительно очень захватывающе.
Может быть, мы должны пригласить их в Белый дом. Я думаю, что мы сделаем это» – заявил Трамп.
Trump inviting @Tyson_Fury to the White House! pic.twitter.com/Tia2qIy6vq— Michael Heaver (@Michael_Heaver) February 24, 2020
22 февраля в Лас-Вегасе Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде.
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