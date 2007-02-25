Дональд Трамп о бое Уайлдер – Фьюри: «Это было захватывающе. Мы должны пригласить их в Белый дом»

Теги тяжелый вес Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри бокс Дональд Трамп Фьюри – Уайлдер Бокс/MMA/UFC

Президент США Дональд Трамп поделился впечатлениями от просмотра реванша между чемпионом WBC в тяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом мира в тяжелом весе Деонтеем Уайлдером.

«Кстати, это был отличный бой.

Вы смотрели? Вам понравился этот поединок? Это был отличный бой, два великих бойца. Это было действительно очень захватывающе.

Может быть, мы должны пригласить их в Белый дом. Я думаю, что мы сделаем это» – заявил Трамп.

22 февраля в Лас-Вегасе Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде.

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