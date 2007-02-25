Дональд Трамп о бое Уайлдер – Фьюри: «Это было захватывающе. Мы должны пригласить их в Белый дом»

Президент США Дональд Трамп поделился впечатлениями от просмотра реванша между чемпионом WBC в тяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом мира в тяжелом весе .

«Кстати, это был отличный бой.

Вы смотрели? Вам понравился этот поединок? Это был отличный бой, два великих бойца. Это было действительно очень захватывающе.

Может быть, мы должны пригласить их в Белый дом. Я думаю, что мы сделаем это» – заявил Трамп.

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