Деонтей Уайлдер: «Оправданий быть не может. Соперник показал отличный бокс»

Бывший чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал поражение Тайсону Фьюри.
«Со мной все в порядке. Так бывает. Сегодня победил лучший боксер.
Мой угол выбросил полотенце, хотя я был готов продолжать бой.
Перед этим боем были определенные проблемы, но что теперь об этом говорить. Оправданий быть не может.
Я бы только хотел, чтобы моя команда позволила мне продолжать. Я воин.
Соперник показал отличный бокс, но я вернусь еще сильнее!» – сказал Уайлдер.
Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде.
Тайсон Фьюри снес Уайлдера за 7 раундов! Секунданты Деонтея даже выбросили белое полотенце
Тайсон Фьюри: «Уайлдер – настоящий воин, поэтому снова станет чемпионом»