Деонтей Уайлдер: «Оправданий быть не может. Соперник показал отличный бокс»

Бывший чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал поражение .

«Со мной все в порядке. Так бывает. Сегодня победил лучший боксер.

Мой угол выбросил полотенце, хотя я был готов продолжать бой.

Перед этим боем были определенные проблемы, но что теперь об этом говорить. Оправданий быть не может.

Я бы только хотел, чтобы моя команда позволила мне продолжать. Я воин.

Соперник показал отличный бокс, но я вернусь еще сильнее!» – сказал Уайлдер.

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