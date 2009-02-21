Дэйна Уайт поддержал Трампа на митинге: «Хороший человек и преданный друг. Мы должны выиграть эти выборы»

Президент UFC Дэйна Уайт выступил на одном из политических митингов в Колорадо, где поддержал президента США Дональда Трампа.

«Я не очень политический человек, но позвольте мне сказать кое-что об этом человеке.

Есть вещи, которые я могу рассказать вам о президенте Соединенных Штатов, которые вы не слышите по телевизору или от других людей.

Я знаю этого человека уже 20 лет. Мы, на самом деле, стали еще ближе, так как он стал президентом Соединенных Штатов.

Этот парень такой верный и такой хороший друг. Я видел его сегодня и первое, что он сказал мне, был вопрос: «Как твоя семья? Как твоя семья?».

Хороший человек, очень преданный и очень хороший друг. Я вижу много вещей от мистера Трампа, которые публика не видит.

И люди, которые окружают меня каждый день, видят, как этот человек относится ко мне как к другу и другим людям, с которыми он дружит.

Он – боец, он любит эту страну, он делает великие дела для этой страны, и мы снова должны выиграть эти выборы, дамы и господа. Спасибо», – заявил Уайт.

UFC President Dana White speaks at Trump rally in Colorado pic.twitter.com/jooZ0h0QjI — Breaking911 (@Breaking911) February 21, 2020

Очередные выборы президента США состоятся 3 ноября.

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