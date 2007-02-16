UFC Fight Night 167: Блахович против Андерсона, Санчес – Перейра и другие бои

Сегодня утром в Рио Ранчо (штат Нью-Мехико, США) проходит турнир UFC Fight Night 167.
В главном поединке вечера полутяжеловес промоушена Ян Блахович (25-8) проведет матч-реванш против Кори Андерсона (13-4).
Другие бои:
Диего Санчес (29-12) – Мичел Перейра (22-10).
Монтана Де Ла Роса (10-5) – Мара Ромеро Борелла (12-6).
Брок Уивер (13-4) – Родриго Варгас (10-3).
Рей Борг (13-4) победил Рожериу Бонторина (16-2) единогласным решением судей. Счет: 30-27, 30-27, 30-25.
Ландо Ванната (11-4-2) победил Янси Медейроса (15-7) единогласным решением судей. Счет: 30-27, 30-27, 30-27.
Взвешивание UFC Fight Night 167: Ян Блахович перевесил Кори Андерсона