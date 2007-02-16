UFC Fight Night 167: Блахович против Андерсона, Санчес – Перейра и другие бои

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Ян Блахович Кори Андерсон UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

Сегодня утром в Рио Ранчо (штат Нью-Мехико, США) проходит турнир UFC Fight Night 167.

В главном поединке вечера полутяжеловес промоушена Ян Блахович (25-8) проведет матч-реванш против Кори Андерсона (13-4).

Другие бои:

Диего Санчес (29-12) – Мичел Перейра (22-10).

Монтана Де Ла Роса (10-5) – Мара Ромеро Борелла (12-6).

Брок Уивер (13-4) – Родриго Варгас (10-3).

Рей Борг (13-4) победил Рожериу Бонторина (16-2) единогласным решением судей. Счет: 30-27, 30-27, 30-25.  

Ландо Ванната (11-4-2) победил Янси Медейроса (15-7) единогласным решением судей. Счет: 30-27, 30-27, 30-27. 

Взвешивание UFC Fight Night 167: Ян Блахович перевесил Кори Андерсона

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