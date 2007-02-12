Джонс – о словах Рейеса про ограбление: «Доминик полностью прекратил борьбу в чемпионских раундах и еще злится на судей»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс прокомментировал бой против Доминика Рейеса на UFC 247.

«Доминик поразил меня буквально 12-ю ударами. Я же проводил тейкдауны, был агрессором, контролировал октагон каждый раунд и наносил более значимые удары.

Доминик полностью прекратил борьбу в чемпионских раундах и еще злится на судей.

Не сердись на судей, будь зол на парня, который тренирует тебя, Дом. Человек начал сдаваться, когда оказался в глубоких водах. И теперь он говорит об ограблении.

Когда эти молодые парни начнут брать на себя ответственность?» – написал Джонс.

На UFC 247 Джон победил Рейеса единогласным решением судей, однако многие считают, что Доминик был лучше.

Читатели Sports.ru считают, что Доминик Рейес победил Джона Джонса на UFC 247

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