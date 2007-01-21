Боец UFC Уиттакер может пожертвовать костный мозг для больной дочери

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал решение экс-чемпиона промоушена в среднем весе сняться с поединка против Джареда Канноньера.

«Причина, по которой Роберт Уиттакер не будет драться – одна из самых бескорыстных вещей, которые я видел в своей жизни.

Он хороший человек, очень хороший человек, и я очень уважаю его. Удачи ему в том, с чем он сейчас имеет дело. Я не могу выразить словами, что я чувствую к Роберту Уиттакеру. Он настоящий мужик

Но это личное для него. Если он захочет, сам расскажет», – заявил Уайт.

По слухам, Уиттакер станет донором костного мозга для своей дочери.

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