Тяжеловес Александр Усик рассказал о религиозности в отношении проведения профессиональных поединков.

«Мне задают вопрос: «Ты – православный, но дерешься?». Я не дерусь. Это тоже создание Всевышнего.

Он же допустил создание спорта, чтобы люди соперничали. Я не выхожу в ринг к своему оппоненту с намерениями нанести ему урон жизни или его семье.

Я выхожу с ним соревноваться. Если буду видеть, что я более сильно выгляжу на фоне соперника, возможно, я не так сильно буду его бить по голове, а переведу удары по корпусу.

Я выхожу в ринг без ненависти к оппоненту. Я выхожу просто соревноваться», – заявил Усик.

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