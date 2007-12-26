Хабиб: «Казахстан – наша вторая родина»

Чемпион UFC в легком весе , пребывая в Казахстане, назвал эту страну второй родиной.

«Казахстан у нас на Кавказе, в Дагестане стоит на особом месте. Это наша вторая родина.

Кого-то сюда высылали, кто-то сюда приезжал и вы, казахи, принимали нас как своих братьев. Всегда нас поддерживали.

Я хочу, чтобы вы знали, что мы обо всем помним, знаем и будем помнить. Большое вам спасибо», – рассказал Нурмагомедов.

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