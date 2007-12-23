Двое судей боя Дмитрий Кудряшов – Вацлав Пейсар дисквалифицированы на полтора года

Департамент профессионального бокса Федерации бокса России исполнил решение апелляционной комиссии №5 от 23.12.2019 и дисквалифицировал лицензированных судей Ираклия Гивиевича Малазония и Семена Ивановича Стахеева сроком на 1,5 года без права обжалования на основании неудовлетворительной работы при вынесении результатов поединка Дмитрий Кудряшов – Вацлав Пейсар.



Напомним, что Ираклий Малазония и Семен Стахеев в качестве судей обслуживали поединок между и Вацлавом Пейсаром 21 декабря 2019 в Красноярске, в котором бывший обладатель пояса WBC Silver в первом тяжелом весе Кудряшов одержал победу раздельным решением судей.

Дмитрий Кудряшов: «Для победы сделал недостаточно, но я не принимаю решение за судей»

Андрей Рябинский: «Кудряшов проиграл Пейсару»