Александр Емельяненко о вызове от Чахкиева: «Я не боксер, давай мы лучше в шахматы сыграем»

Боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал новый вызов подраться по правилам бокса от олимпийского чемпиона .

«Сейчас все будут вызывать Емельяненко. Но я же не боксер, давай мы с ним тогда лучше в шахматы сыграем. Или весь мир на мне сошелся? Не дают ему, что ли, боев?

Не организовывают? Чахкиев — профессиональный боксер, зачем он ко мне лезет? Ну если хочет подраться, пусть надевает перчатки и выходит. Сейчас мода такая, видимо, меня вызывать. Я даже запускал «Вызови Емельяненко на бой».

Приходят ли вызовы в директ? Даже не знаю. Не успеваю читать это сумасшедшее количество сообщений», – рассказал Емельяненко.

Емельяненко о бое с Чахкиевым по правилам ММА: «Сломаю ему руку. Будет он сидеть и горевать»

Чахкиев снова вызвал на бой Емельяненко: «ММА — это уличная драка, я предлагаю тебе классику»