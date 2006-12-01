Беспутин победил Бутаева и стал чемпионом мира в полусреднем весе

В Монако состоялся вечер профессионального бокса. В главном событии вечера встретились российские боксеры – Александр Беспутин и Раджаб Бутаев.
Беспутин победил единогласным решением судей и завоевал вакантный титул чемпиона WBA в полусреднем весе. Счет 116-112 на картах всех судей.
Scorecards: 116-112, 116-112, 116-112 to the winner...#AndTheNew WBA World Welterweight Champ, Alexander Besputin 👑 #ButaevBesputin #MonteCarloShowdown pic.twitter.com/r9kpBcMYkh— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 30 листопада 2019 р.
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