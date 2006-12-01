Беспутин победил Бутаева и стал чемпионом мира в полусреднем весе

Теги полусредний вес Раджаб Бутаев Александр Беспутин бокс Бокс/MMA/UFC

В Монако состоялся вечер профессионального бокса. В главном событии вечера встретились российские боксеры – Александр Беспутин и Раджаб Бутаев.

Беспутин победил единогласным решением судей и завоевал вакантный титул чемпиона WBA в полусреднем весе. Счет 116-112 на картах всех судей.

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