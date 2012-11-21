Емельяненко о поединке против Исмаилова: «Давайте побью и его»

Теги Александр Емельяненко MMA тяжелый вес (MMA) средний вес (MMA) Магомед Исмаилов Бокс/MMA/UFC

Боец ММА Александр Емельяненко сообщил о готовности провести поединок против средневеса Магомеда Исмаилова.

«Этот бой — желание Исмаилова и желание организаторов. А мне какая разница, кого бить? Исмаилова? Давайте Исмаилова побью. Кокляева?  Давайте Кокляева», – заявил Емельяненко.

29 ноября в Москве Емельяненко проведет бой против Михаила Кокляева по правилам бокса.

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