Хабиб: «Было бы большой честью выступить в Африке»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил о желании провести поединок в Африке.

«Было бы большой честью выступить в Африке», – сказал Хабиб и выложил фрагменты боя Мохаммед Али – Джордж Форман, который состоялся в 1974-м году в Заире.

 
 
 
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Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Следующий бой Хабиб должен провести в апреле против Тони Фергюсона.

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