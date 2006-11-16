Хабиб: «Было бы большой честью выступить в Африке»

Чемпион UFC в легком весе сообщил о желании провести поединок в Африке.

«Было бы большой честью выступить в Африке», – сказал Хабиб и выложил фрагменты боя Мохаммед Али – Джордж Форман, который состоялся в 1974-м году в Заире.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ☝️ Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 15 Ноя 2019 в 6:56 PST

Следующий бой Хабиб должен провести в апреле против Тони Фергюсона.

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