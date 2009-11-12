Шлеменко 14 декабря в Екатеринбурге проведет бой против чемпиона PFL Луиса Тейлора

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко проведет следующий бой 14 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC 7.

Его соперник – чемпион PFL в среднем весе Луис Тейлор. В своем последнем на данный момент поединке Шлеменко уступил решением судей Крису Ханикатту.

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