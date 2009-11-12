Шлеменко 14 декабря в Екатеринбурге проведет бой против чемпиона PFL Луиса Тейлора

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко проведет следующий бой 14 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC 7.
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- ⚡️⚡️⚡️ Стало известно имя моего следующего соперника ! На турнире RCC7 «ШТОРМ» сразится с действующим чемпионом PFL Луисом Тейлором (18-4-1) из США. Бой состоится 14 декабря в Екатеринбурге и станет главным событием вечера🔥 @alexandershlemenko @shlemenkostormschool @newstreamteam @kolesnik888 @rcc_mma @tigersarnavskiy @koreshmmarus @rodnyegoroda #шторм #шлеменко #александршлеменко #strom #shlemonko #омск #екатеринбург #бой #мма #соперник #турнир #rcc #rcc7
Его соперник – чемпион PFL в среднем весе Луис Тейлор. В своем последнем на данный момент поединке Шлеменко уступил решением судей Крису Ханикатту.
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