Блогер транслировал бой KSI – Логан Пол через отражение очков. Это смотрели 11 тысяч человек

Один из пользователей YouTube транслировал поединок между KSI и Логаном Полом через отражение очков.
Также зрители могли слушать комментарий блогера. Видеохостинг счел это больше реакцией на бой, чем незаконной трансляцией. Одновременно за данной трансляцией наблюдало 11 тысяч человек.
Матч-реванш КSI – Логан Пол состоялся сегодня утром в Лос-Анджелесе и завершился победой KSI раздельным решением судей.
KSI в матче-реванше победил решением судей Логана Пола
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