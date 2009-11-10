Блогер транслировал бой KSI – Логан Пол через отражение очков. Это смотрели 11 тысяч человек

Один из пользователей YouTube транслировал поединок между KSI и Логаном Полом через отражение очков.

Также зрители могли слушать комментарий блогера. Видеохостинг счел это больше реакцией на бой, чем незаконной трансляцией. Одновременно за данной трансляцией наблюдало 11 тысяч человек.

Матч-реванш КSI – Логан Пол состоялся сегодня утром в Лос-Анджелесе и завершился победой KSI раздельным решением судей.

KSI в матче-реванше победил решением судей Логана Пола

Эдди Хирн о бое KSI – Логан Пол: «Хотели привнести в этот цирк профессиональный бокс»