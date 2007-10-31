Нейт Диас – о конфликте с Хабибом: «Я дал ему пощечину. И он ничего не сделал»

Американский боец UFC Нэйт Диас рассказал об инциденте в 2015 году, когда между ним и Хабибом Нурмагомедовым произошла потасовка.

«Я не задираю людей, это не мое дерьмо. Это он любит докапываться и все в таком духе. Когда я повстречал его с командой на том турнире, то просто стоял там и ждал боя своего друга Джейка, а они в это время делали групповое фото на моем фоне, чтобы посмеяться надо мной.

И Нурмагомедов такой: «Да ладно, мужик», и продолжают всей толпой смеяться, 12 русских чуваков. Я дал ему пощечину за то, что они прикалывались, но он ничего не сделал.

Мне не следовало так поступать. Это было опрометчиво и глупо. Я был в бешенстве, но он дразнил меня. А теперь же он пытается корчить из себя «Мистера Давай Поступать Правильно». Мол, я такой хороший, а тот парень кусок дерьма, мне не нужен этот трэшток. Без разницы. А потом он пытался вести себя, как жертва, когда Конор стал задирать его», – сказал Диас.

Нэйт подерется против Хорхе Масвидаля 2 ноября в Нью-Йорке.

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