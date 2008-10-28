Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Николай Песков рассказал о личной беседе с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором.

«Не мог не заехать повидаться с Конором. Еще перед нашим знакомством на финале чемпионата мира по футболу я смотрел его бой и восхищался успехом, который он достиг. Пока он не столкнулся с Хабибом мало кто скажет, что за него не болели.

После его высказываний о дагестанцах мне было очень важно донести до него, что выражаться в России надо аккуратней. Трешток как в Америке – здесь не прокатит. Человек он далеко не глупый, и все понял. Думаю, он все исправит. Лично я желаю ему дальнейших успехов и с нетерпением жду реванша», – написал Николай Песков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николай Peskov (@nd_peskov) 26 Окт 2019 в 4:56 PDT

На прошлой неделе ирландский боец посетил Москву, где в ходе пресс-конференции обвинил всех дагестанцев в трусости.

Конор Макгрегор в Москве: вспомнил, как дарил Путину виски, и обвинил Хабиба в трусости

«Выходи, черт». Конор назвал дагестанцев трусами – и они несколько часов ждали его у отеля в Москве