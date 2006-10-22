Руис сбросил 5 кг перед реваншем с Джошуа

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Энди Руис прокомментировал подготовку к реваншу против .

«Я тренировался в Мексике на высокогорье. Такая подготовка даст о себе знать в бою. Меня заперли в ринге, как зверя запирают в клетке.

Было тяжело, но я буду более опасным боксером, сбросив 5 кг. Я буду быстрее на ногах, но в мощи слабее не стану», – сказал Руис.

Реванш Энди Руиса и Энтони Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

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