Дэйна Уайт: «Ковингтон – гребаный идиот»

Президент UFC Дэйна Уайт отреагировал на слова , который заявил, что ударит чемпионским титулом по лицу промоутера, если тот наденет на него пояс.

«Удачи ему в этом. Он настоящий гребаный идиот», – сказал Уайт.

Ковингтон 14 декабря в Лас-Вегасе в рамках UFC 245 проведет поединок против чемпиона UFС в полусреднем дивизионе Камару Усмана.

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