Пол Пирс – Конору: «Ты должен измениться, если хочешь вновь быть на вершине»

Экс-игрок НБА Пол Пирс дал наставления для чемпиона в двух дивизионах Конору Макгрегору.

«Человек, которым ты был за много лет до того, как стал мегазвездой, должен приспособиться к тому, чтобы стать суперзвездой. Ты должен понять, что люди попытаются сбить тебя с толку.

Ты должен быть умным в том, что ты делаешь, что ты говоришь, как ты действуешь в глазах общественности. Потому что теперь тебя считают чемпионом, человеком, который поднялся на вершину горы, в то время как другие люди пытаются сбить тебя с толку.

Таким образом, ты должен изменить свои пути во многих отношениях, если ты хочешь оставаться на вершине.

Если ты этого не сделаешь, как мы видели, то ты упал с вершины горы. Можешь ли ты вернутся на нее? Конечно. Но тебе придется изменить некоторые вещи.

Некоторые люди попадают на вершину горы, а затем их пытаются разрушить. Мы видели это на примере Кобе Брайанта. Он прошел через все испытания, чтобы вернутся на вершину горы. Так что ты учишься, ты двигаешься дальше, ты становишься зрелым и ты растешь как личность», – рассказал Пирс.

Макгрегор намерен вернутся в октагон 14 декабря в Дублине.

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