Флойд Мэйвезер: «Работаем над организацией реванша с Пакьяо в Японии»

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях сообщил, что в данный момент ведет переговоры с чемпионом WBA в полусреднем весе относительно матча-реванша в Японии.

«Мани Мэй, мани Мэй, мани Мэй. Это моя команда в Токио, Япония. TMT Токио. И, конечно же, я Флойд Мэйвезер.

Сейчас я работаю над вывеской Мэйвезер против Паккьяо прямо здесь, в Токио, Япония. Оставайтесь с нами», – сказал Мэйвезер.

Напомним, что в мае 2015 года в Лас-Вегасе Флойд победил Пакьяо решением судей. Бой побил рекорды платной трансляции и принес самые большие гонорары обоим бойцам в истории бокса.

Флойд Мэйвезер может провести выставочный бой в Китае в 2020 году

Система pay-per-view правит единоборствами: бой Али купили 250 тысяч человек, а Флойд и Пакьяо заработали 437 млн долларов