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На UFC 245 могут выступить Нуньес, Холлоуэй и Усман

Теги UFC MMA Аманда Нуньес Макс Холлоуэй Камару Усман Бокс/MMA/UFC

UFC планирует представить сразу три титульных поединка в рамках номерного турнира под номером 245, который состоится 14 декабря в Лас-Вегасе.

В карде этого турнира выступит чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй. Его соперником должен стать Александр Волкановски.

Чемпион UFC в полусреднем дивизионе Камару Усман сразится против Колби Ковингтона.

Чемпионка UFC в двух дивизионах Аманда Нуньес будет противостоять Жермен де Рандами. 

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