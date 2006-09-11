На UFC 245 могут выступить Нуньес, Холлоуэй и Усман

UFC планирует представить сразу три титульных поединка в рамках номерного турнира под номером 245, который состоится 14 декабря в Лас-Вегасе.

В карде этого турнира выступит чемпион UFC в полулегком весе . Его соперником должен стать Александр Волкановски.

Чемпион UFC в полусреднем дивизионе сразится против Колби Ковингтона.

Чемпионка UFC в двух дивизионах Аманда Нуньес будет противостоять Жермен де Рандами.

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Первый канал может показать турнир UFC в Москве