Александр Поветкин может подраться с Майклом Хантером в андеркарде реванша Руис – Джошуа

Бывший чемпион мира в тяжелом весе может выйти на ринг против американца Майкла Хантера 7 декабря в Эр-Рияде.

Планируется, что данный бой станет частью андеркарда матча-реванша между чемпионом WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руисом против экс-чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа.

Хантер 13 сентября в Нью-Йорке будет драться против Сергея Кузьмина. Поветкин в последнем на данный момент поединке победил решением судей Хьюи Фьюри.

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