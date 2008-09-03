Хабиб о бое с Порье: «Меня ждет самое сложное испытание в карьере»

Чемпион UFC в легком весе поделился ожиданиями от боя с Дастином Порье, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

«Наблюдая за последними выступлениями Порье, я понимаю, что меня ждет самое сложное испытание в моей карьере. Я всегда стараюсь выходить в клетку с подобным настроем.

Даже когда я дрался с Дарреллом Хорчером, я считал его своим самым жестким оппонентом. Я не хочу совершить ошибку, недооценив кого-либо. Многие недооценивают навыки Порье в партере, но на самом деле он отлично владеет грэпплингом.

У него нет заметных слабых мест ни в партере, ни в стойке, где у него большой арсенал ударов и отличный футворк. Так что я вижу в Порье очень хорошего бойца, который устроит мне нелегкий поединок. Однако я готов ко всему.

На протяжении последних ста дней я тренировался на пределе, готовясь к данному сражению. Я полностью сосредоточен на и на UFC 242, который пройдет уже совсем скоро», – сообщил Хабиб.

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Онлайн-трансляция UFC 242: Хабиб – Порье. Смотреть на Sports.ru