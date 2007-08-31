UFC Fight Night 157: Чжан нокаутировала Андраде на 42-й секунде и стала чемпионкой минимального дивизиона

31 августа в Китае прошел UFC Fight Night 157.

В главном бою чемпионка в женском минимальном весе Джессика Андраде встречалась с Вэйли Чжан.

Мэйнкард:

– Джессика Андраде (19-7) проиграла Вэйли Чжан (20-1) в титульном поединке женского минимального дивизиона. Бразильянка была нокаутирована в первом раунде на 42-й секунде.

– Ли Джинглианг (17-5) победил Элизеу Дос Сантос (21-6) техническим нокаутом в третьем раунде, полусредний вес;

– Кай Кара-Франс (20-7) победил Марка Де Ла Росу (11-3) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28), легчайший вес;

– Сонг Кенан (15-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) одержал победу над Дерриком Крантсом (24-12), полусредний вес;

– Ву Янань (10-3) проиграла Мизуки Иноуэ (14-5) раздельным решением судей – 29-28, 28-29, 28-29, женский наилегчайший вес.

В предварительных боях Дамир Исмагулов победил Тиаго Мойзеса единогласным решением судей.

Также в промоушене дебютировал Хадис Ибрагимов, который проиграл Да Ун Джангу гильотиной в третьем раунде.

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