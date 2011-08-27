Офис компании президента Федерации бокса Украины обстреляли из гранатомета

Офис компании «Мостобуд», владельцем которой является президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус, обстреляли из гранатомета.

Сообщение о взрыве возле дома на ул. Паньковской поступило в ночь на 26 августа. В результате выстрела никто не пострадал, повреждены окна, фасад здания и помещения кабинетов.

Правоохранители обнаружили тубус от гранатомета через дорогу от здания.

Инцидент квалифицирован как террористический акт, уголовное производство расследуется по ч.1 ст. 258 УК.

«Есть люди, которые при потери власти делают правильные выводы и достойно продолжают жить и работать, а есть те, кто из-за своих обид присылает к офису на Паньковской, 5 стрелка с гранатометом. Не секрет, что я был относительно нейтрален к представителям прошлой власти, хотя предпринималось немало попыток превратить мой нейтралитет в финансово обеспеченную поддержку. Думаю, что со временем информация о методах переговоров с бизнесменами представителями прошлой власти шокирует украинский народ.

В то же время со стороны новоизбранного Президента и его команды не ощущалось и не ощущается даже попыток надавить на бизнес, чтобы удовлетворить свои политические фантазии. Поэтому я не скрывал и не скрываю, что поддерживал и поддерживаю политику нынешнего главы государства и его команды. Переубедить меня сменить свои взгляды с помощью гранатомета — это глупость.

Такие методы переговоров со мной не работают и никогда не работали. Да, взрывом можно испугать людей во дворах рядом, можно повредить здание или даже его разрушить. Скорее всего, в Киеве заговорят, что кто-то пытается вернуть в столицу 90-е. Но лучше было бы, если заказчик всего этого маскарада и не начинал вот такой попытки со мной о чем-либо договориться или отомстить за свои обиды», – прокомментировал случившееся Продивус.

В эту же ночь возле львовского отеля «Львов», собственником которого также является Продивус, обнаружили гранатомет с боевым зарядом внутри.

По этому инциденту также было открыто уголовное дело по идентичной статье.

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