Александр Усик: «Я не буду драться с Федосовым. Не хочу говна, которое будет литься с обеих сторон»

32-летний украинский боксер Александр Усик (16-0-0, 12 KO) прокомментировал ситуацию с возможным поединком против 33-летнего российского тяжеловеса Андрея Федосова (31-3-0, 25 KO).
«Была информация, что соперником станет Андрей Федосов. Нет. Он не будет моим соперником. Почему? Еще перед этим обсуждали, что оппонентом будет Александр Поветкин.
Я говорил, что я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами. Это меня не устраивает, это мне не нужно.
Естественно, я отказался и от того, и от другого поединка. Я не хочу этой грязи. Я нормально отношусь к этим ребятам, к их семьям.
Не нужно делать никакого хайпа, мол, Усик отказался боксировать с русским, какой он красавец.
Никакой не красавец, просто не хочу этого, простите за сквернословие, говна, которое будет литься с обеих сторон», – сказал Усик.
Усик официально дебютирует в супертяжах в Чикаго (США) 12 октября.
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