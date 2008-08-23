Ярд о бое с Ковалевым: «Я выиграю нокаутом»

Британский боксер Энтони Ярд поделился со Sports.ru ожиданиями от боя с чемпионом WBO в полутяжелом весе .

- Твой прогноз на бой?

– Я выиграю, выиграю бой нокаутом. Только этот исход у меня в голове. Я понимаю, что это будет тяжелый, бой, но я выиграю нокаутом.

- Почему ты уверен, что выиграешь?

– Каждый уважающий себя боец выходит на ринг, чтобы выиграть. Это то, что я держу в своем уме. Нет ничего невозможного, если ты веришь это. Поэтому у маня в голове только такой исход. Моя ментальность — показать лучшее, что я могу.

- В чем ты лучше Ковалева?

– Все увидите в субботу ночью.

- Бой за титул для тебя более эмоциональнее чем другие?

– Одинаково. Все похоже. Мы каждый раз выходим на сцену и наносим друг другу удары. Конечно, Ковалев сильный чемпион, был объединенным чемпионом, боксером года по версии The Ring. Я приехал в Россию, никто не хотел ехать в Россию драться. Я сделаю свою работу. На ринге будет лучший Энтони Ярд.

Ковалев за бой с Ярдом получит 5 миллионов долларов

Дуэль взглядов Сергея Ковалева и Энтони Ярда