Ярд о бое с Ковалевым: «Я выиграю нокаутом»

Британский боксер Энтони Ярд поделился со Sports.ru ожиданиями от боя с чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым.
- Твой прогноз на бой?
– Я выиграю, выиграю бой нокаутом. Только этот исход у меня в голове. Я понимаю, что это будет тяжелый, бой, но я выиграю нокаутом.
- Почему ты уверен, что выиграешь?
– Каждый уважающий себя боец выходит на ринг, чтобы выиграть. Это то, что я держу в своем уме. Нет ничего невозможного, если ты веришь это. Поэтому у маня в голове только такой исход. Моя ментальность — показать лучшее, что я могу.
- В чем ты лучше Ковалева?
– Все увидите в субботу ночью.
- Бой за титул для тебя более эмоциональнее чем другие?
– Одинаково. Все похоже. Мы каждый раз выходим на сцену и наносим друг другу удары. Конечно, Ковалев сильный чемпион, был объединенным чемпионом, боксером года по версии The Ring. Я приехал в Россию, никто не хотел ехать в Россию драться. Я сделаю свою работу. На ринге будет лучший Энтони Ярд.
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