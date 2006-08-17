Даниэль Кормье: «Сказал Хабибу поднимать зад, а за моей спиной уже семь чуваков из России. С ними лучше не шутить»

Чемпион UFC тяжелом весе Даниэль Кормье обратился к российским болельщикам в преддверии UFC 241, а также рассказал об отношениях с командой .

«Общение с его командой – это всегда сумасшествие. Ребята они веселые и отличные. Мы одноклубники, и все усердно трудимся.

Мне тяжело выделить один момент, связанный с Хабибом. Вот на прошлой неделе мы с ним спорили о том, что я не заплатил за его еду. Но этого не может быть. В 2012 году у него не было столько денег, как сейчас. Сегодня он должен платить за мой обед.

Был еще момент – мы боролись и Хабиб сказал, что я травмировал его шею. Я говорю ему: «Поднимай свою задницу», а за моей спиной уже семь чуваков из России готовятся налететь на меня. С этими ребятами лучше не шутить.

Все мои российские фанаты, я искренне ценю вашу поддержку, вы просто фантастические. Вы относитесь ко всем бойцам из AKA как к своим родным, и знайте, что мы видим и ценим всю поддержку, которую получаем из России», – заявил Кормье.

В это воскресенье Кормье проведет защиту пояса от Стипе Миочича.