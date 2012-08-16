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Усик дебютирует в тяжелом весе 12 октября в Чикаго

Теги Александр Усик Эгис Климас Карлос Такам бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0) узнал дату дебюта в новой весовой категории.

Менеджер Эгис Климас заявил, что Усик проведет бой 12 октября в Чикаго, на Wintrust Arena.

Соперник на данный момент не называется. 

В мае Усик должен был встретиться с Карлосом Таковом, но бой был перенесен из-за травмы украинского боксера. 

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