Усик дебютирует в тяжелом весе 12 октября в Чикаго

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0) узнал дату дебюта в новой весовой категории.
Менеджер Эгис Климас заявил, что Усик проведет бой 12 октября в Чикаго, на Wintrust Arena.
Соперник на данный момент не называется.
В мае Усик должен был встретиться с Карлосом Таковом, но бой был перенесен из-за травмы украинского боксера.
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