Бой Деревянченко и Головкина официально пройдет 5 октября в Нью-Йорке

Бой украинца Сергея Деревянченко и из Казахстана официально подтвержден. Об этом сообщил сам Деревянченко в инстаграме.

Поединок состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквэр-гарден». На кону поединка будет пояс IBF в среднем весе.

Титул IBF стал вакантным 1 августа после того, как Сауль Альварес не сумел договориться о поединке с Деревянченко.

Для 37-летнего Головкина это будет 42-й поединок в профи, 39 из которых он выиграл – 35 нокаутом.

Для 33-летнего Деревянченко данный бой станет 15-м в карьере. На его счету 13 побед, десять из которых досрочные, и одно поражение.