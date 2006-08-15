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Бой Деревянченко и Головкина официально пройдет 5 октября в Нью-Йорке

Теги IBF средний вес Геннадий Головкин Сергей Деревянченко бокс Бокс/MMA/UFC

Бой украинца Сергея Деревянченко и Геннадия Головкина из Казахстана официально подтвержден. Об этом сообщил сам Деревянченко в инстаграме.

Поединок состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквэр-гарден». На кону поединка будет пояс IBF в среднем весе.

Титул IBF стал вакантным 1 августа после того, как Сауль Альварес не сумел договориться о поединке с Деревянченко.

Для 37-летнего Головкина это будет 42-й поединок в профи, 39 из которых он выиграл – 35 нокаутом. 

Для 33-летнего Деревянченко данный бой станет 15-м в карьере. На его счету 13 побед, десять из которых досрочные, и одно поражение. 

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