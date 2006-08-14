Глава пресс-службы ФБУ: «Украинские боксеры выступят в России на чемпионате мира»

Национальная сборная Украины по боксу примет участие на чемпионате мира, который с 7 по 21 сентября пройдет в Екатеринбурге, но не основным составом. Об этом Sports.ru заявил глава пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко.

«Национальная сборная Украины, я говорю сейчас о той команде и боксерах, которые выступали на последних Европейских играх в Минске, не смогут принять участие на чемпионате мира в Екатеринбурге.

Главная причина – напряжённый график учебно-тренировочных сборов в подготовке к лицензионным стартам на Олимпийские игры Токио-2020, а также фактически в эти даты пройдет главный внутренний старт года – чемпионат Украины по боксу среди мужчин.

Безоговорочная и главная задача для нас, как, я убежден, и для всех других сборных, – лицензии на Олимпиаду в Токио-2020. Соответственно сейчас мы сконцентрированы исключительно на официальных турнирах к Олимпиаде.

Однако, несмотря на то, что основной состав не примет участие в турнире, украинские боксеры все-таки приедут в Россию. На сегодняшний день есть боксеры, которые изъявили желание принять участие в мировом первенстве и приедут в Екатеринбург. Участие в мировом первенстве могут принять порядка семи боксеров из Украины», – заявил Подаваленко.

Главный тренер украинской сборной по боксу Леонид Лоивский ранее заявил, что главная причина отсутствия основного состава в Екатеринбурге заключается в том, что чемпионат мира в России не является лицензированным турниром на Олимпиаду.

Кроме этого, Министерство молодежи и спорта Украины не может финансировать поездки на спортивные мероприятия, которые проводятся в России. Тренерский штаб и боксеры, которые изъявили желание отправиться на чемпионат мира, поедут на турнир за свой счет.

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