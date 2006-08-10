Промо боя Кормье – Миочич на UFC 241

UFC опубликовал промовидео реванша между Даниэлем Кормье и Стипе Миочичем, который пройдет 17 августа на UFC 241 в Анахайме.
Первый бой между Кормье и Миочичем состоялся 7 июля 2018-го. Тогда нокаутом победил Даниэль, который стал чемпионом организации в двух весовых категориях.
Поле этого Кормье освободил титул в полутяжелом дивизионе и защитил пояс в тяжелом весе против Деррика Льюиса.
A historic title reign...— UFC (@ufc) August 9, 2019
A historic Superfight...
A historic rematch. 🏆 #UFC241 pic.twitter.com/zRQs7RpUk3
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