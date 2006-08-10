Реклама 18+
Реклама 18+

Промо боя Кормье – Миочич на UFC 241

Теги UFC MMA Даниэль Кормье Стипе Миочич Деррик Льюис UFC 241 Бокс/MMA/UFC

UFC опубликовал промовидео реванша между Даниэлем Кормье и Стипе Миочичем, который пройдет 17 августа на UFC 241 в Анахайме.

Первый бой между Кормье и Миочичем состоялся 7 июля 2018-го. Тогда нокаутом победил Даниэль, который стал чемпионом организации в двух весовых категориях.

Поле этого Кормье освободил титул в полутяжелом дивизионе и защитил пояс в тяжелом весе против Деррика Льюиса.

Джон Джонс готов встретиться с победителем боя Кормье – Миочич

Даниэль Кормье: «Дерусь с Миочичем, потому что бои – как наркотик»

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться