Абдулманап объяснил, почему Конор отказался ехать в Дагестан

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о своем отношении к ирландцу .

«Мое негативное отношение к нему? Нет, мы эту тему проехали, я простил его. Я его много раз приглашал, он не приехал, к сожалению. Это его личное дело. Сомневается в безопасности. Очевидно, он не в курсе, что любой человек, приехавший на Кавказ, становится в первую очередь гостем, а не противником.

Оценил бы идею Хабиб? Он не может менять традиции дагестанцев. Такого быть не может, чтобы мы проявили негостеприимство. Мы всех встречаем, угощаем, провожаем», – отметил Абдулманап.

В октябре 2018-го Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC, победив Конора в четвертом раунде.

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