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Реванш Руис – Джошуа может пройти в Саудовской Аравии

Теги тяжелый вес Энтони Джошуа Энди Руис-младший бокс Бокс/MMA/UFC

Матч-реванш между чемпионом WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе Энди Руисом против экс-чемпиона Энтони Джошуа может состоятся в Саудовской Аравии. 

Соответствующее предложение сделали местные шейхи. Сообщается, что это привлекательное финансовое предложение для обоих боксеров. 

На данный момент переговоры сторон зашли в тупик как раз из-за места проведения боя. Сторона Джошуа предлагает Кардифф, тогда как представители чемпиона настаивают на Нью-Йорке.

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