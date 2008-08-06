Реванш Руис – Джошуа может пройти в Саудовской Аравии

Матч-реванш между чемпионом WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе Энди Руисом против экс-чемпиона может состоятся в Саудовской Аравии.

Соответствующее предложение сделали местные шейхи. Сообщается, что это привлекательное финансовое предложение для обоих боксеров.

На данный момент переговоры сторон зашли в тупик как раз из-за места проведения боя. Сторона Джошуа предлагает Кардифф, тогда как представители чемпиона настаивают на Нью-Йорке.

Деонтей Уайлдер: «Джошуа проиграет Руису в реванше»

Реванш Руис – Джошуа может пройти 14 декабря в Кардиффе