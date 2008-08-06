Реванш Руис – Джошуа может пройти в Саудовской Аравии

Матч-реванш между чемпионом WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе Энди Руисом против экс-чемпиона Энтони Джошуа может состоятся в Саудовской Аравии.
Соответствующее предложение сделали местные шейхи. Сообщается, что это привлекательное финансовое предложение для обоих боксеров.
На данный момент переговоры сторон зашли в тупик как раз из-за места проведения боя. Сторона Джошуа предлагает Кардифф, тогда как представители чемпиона настаивают на Нью-Йорке.
Деонтей Уайлдер: «Джошуа проиграет Руису в реванше»