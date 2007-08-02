Сауль Альварес оставил титул IBF вакантным

Накануне было официально объявлено, что чемпион WBC Franchise, WBA, в среднем весе Сауль Альварес решил отказаться от одного из своих титулов. Речь идет о поясе чемпиона IBF.

Канело и его команда отказались проводить бой против обязательного претендента на чемпионский пояс в лице украинца , хотя накануне руководство стриминговой платформы DAZN, которая транслирует поединки мексиканца, не возражало против кандидатуры Деревянченко.

DAZN одобрил бой Деревянченко с Альваресом, он может состояться 26 октября в Лас-Вегасе

Дмитрий Бивол: «У Альвареса нет соперника. Почему бы нам не провести бой?»