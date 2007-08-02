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Сауль Альварес оставил титул IBF вакантным

Теги IBF средний вес Сергей Деревянченко Сауль Альварес бокс Бокс/MMA/UFC

Накануне было официально объявлено, что чемпион WBC Franchise, WBA, IBF в среднем весе Сауль Альварес решил отказаться от одного из своих титулов. Речь идет о поясе чемпиона IBF.

Канело и его команда отказались проводить бой против обязательного претендента на чемпионский пояс в лице украинца Сергея Деревянченко, хотя накануне руководство стриминговой платформы DAZN, которая транслирует поединки мексиканца, не возражало против кандидатуры Деревянченко. 

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