Аргентинский боксер вышел в ринг, нарушив медицинское отстранение. Через неделю он умер

Аргентинский боксер Уго Сантильян вышел на последний бой 25 июля против уругвайца Эдуардо Абреу вопреки запрету врачей.

Сантильян провел бой с Абреу в качестве замены, не имея времени на подготовку. Кроме того, в это время еще действовала дисквалификация по медицинским показаниям, наложенная Союзом профессиональных боксеров Германии после поединка Уго с Артемом Арутюняном 15 июня.

Сантильяна отстранили на 45 дней по рекомендации медиков, поскольку он пропустил большое количество ударов в голову.

23-летний аргентинец скончался в Буэнос-Айресе от отека мозга после боя с Абреу. Их поединок прошел в один день с поединком Дадашев – Матиас. Дадашев спустя три дня умер в одной из больниц Мэриленда также от отека мозга.

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