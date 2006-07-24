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Зеленский хочет уволить Кличко с поста мэра Киева

Теги Виталий Кличко бокс Бокс/MMA/UFC

Шеф-редактор украинского издания «Обозреватель» Орест Сохар сообщил, что офис президента Владимира Зеленского хочет сместить мэра Киева Виталия Кличко.

По словам Сохара, Зеленский уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Кроме того, глава офиса Андрей Богдан направил министру кабмина Александру Саенко письмо с просьбой сделать представление об увольнении бывшего боксера.

Ранее сообщалось, что Госбюро расследований вызвало Виталия Кличко на допрос по делу о земельных махинациях.

Кличко занимает пост мэра Киева и главы городской администрации с июня 2014 года.

 

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