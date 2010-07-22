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Восстановление Олейника может занять 5-6 недель

Теги UFC MMA Алексей Олейник Уолт Харрис Бокс/MMA/UFC

Команда российского бойца Алексея Олейника сообщила о сроках восстановления спортсмена, который получил два перелома ноги после боя с Уолтом Харрисом на UFC on ESPN 4.

«Пока операцию делать не стали, в понедельник врач примет решение. По предварительному прогнозу, восстановление может занять пять-шесть недель», – сообщили в команде.

Олейник проиграл Харрису техническим нокаутом на 12-й секунде боя. После поединка 42-летнего россиянина вывели из октагона под руки и доставили в больницу.

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