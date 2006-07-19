Александр Емельяненко: «Харитонов не будет драться со мной, он не готов. Я вобью его в ринг»

Российский боец Александр Емельяненко рассказал о переговорах с Камилом Гаджиевым касательно боя против Сергея Харитонова.

«Была встреча с Камилом, где он предложил подраться с Харитоновым.

Я не хочу, чтобы Харитонов за бой со мной получил такие большие деньги. Он никогда в жизни столько не зарабатывал. Я готов его побить, но не на ринге. Готов приехать к нему в зал, чтобы он успокоился.

Но тут он опять начал что-то шипеть на просторах Интернета, поэтому Камил и предложил. Я сказал, что готов. Сколько его слушать можно?

Сколько процентов даю, что бой состоится? Нисколько. Он не готов и не будет со мной драться, тем более после таких громких заявлений.

Ну, я выйду, вобью его в ринг. Кто он будет после своих слов? Я самый плохой, дебошир и хулиган, не занимающийся спортом, выйду и такого правильного десантника буду вбивать в настил ринга у всех на глазах», – сказал Емельяненко в интервью журналисту Sports.ru Алексею Сафонову.

Ранее Камил Гаджиев предложил бойцам по 10 миллионов рублей за поединок.