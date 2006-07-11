Денис Лебедев объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион мира WBA (Super) и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев принял решение завершить карьеру.
«Пришло время расставаться с большим спортом. Как настоящий мужчина, муж и отец я обязан сконцентрироваться на своей большой семье и постараться как можно больше уделить внимания своим самым родным людям», – написал боксер в инстаграме.
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Пришло время расставаться с большим спортом. Как настоящий мужчина, муж и отец я обязан сконцентрироваться на своей большой семье и постараться как можно больше уделить внимание своим самым родным людям. Но жизнь не стоит на месте и вместе с вами мы будем делать большие и малые добрые дела для своей страны, для нашей молодёжи. Ведь это тоже моя семья И у нас все получиться! С большой любовью к вам Денис Лебедев!
40-летний Лебедев имеет в своем активе 32 победы и два поражения, которые ему нанесли Марк Хук и Мурат Гассиев.
В последний раз Денис дрался в ноябре 2018 года, когда победил американца Майка Уилсона.
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