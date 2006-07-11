Денис Лебедев объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион мира WBA (Super) и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев принял решение завершить карьеру.

«Пришло время расставаться с большим спортом. Как настоящий мужчина, муж и отец я обязан сконцентрироваться на своей большой семье и постараться как можно больше уделить внимания своим самым родным людям», – написал боксер в инстаграме.

40-летний Лебедев имеет в своем активе 32 победы и два поражения, которые ему нанесли Марк Хук и Мурат Гассиев.

В последний раз Денис дрался в ноябре 2018 года, когда победил американца Майка Уилсона.

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