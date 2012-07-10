USADA подтвердило дисквалификацию Штыркова на два года

USADA объявило об отстранении российского бойца Ивана Штыркова на два года.

Агентство подтвердило положительный допинг-тест, а дисквалификация будет отсчитываться с 27 марта 2019-го.

Штырков подписал контракт с UFC в этом году и должен был дебютировать на турнире в Санкт-Петербурге, однако за сутки до боя снялся с ивента.

В июне выяснилось, что причиной этого стала положительная допинг-проба. В организме Штыркова нашли следы болденона, а в интервью Sports.ru боец отметил, что употреблял препарат несколько лет назад для восстановления после травмы.

Штырков и UFC расторгли контракт по обоюдному согласию, после чего Штырков подписал соглашение с Rizin FF.

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