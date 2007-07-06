Майк Тайсон: «Луис Суарес тоже кусался? Не уверен, что его штрафовали на 3 млн долларов»

Экс-чемпиона мира по боксу Майка Тайсона на пресс-конференции в Киеве спросили про список самых плохих парней в спорте, который составил ESPN.

– Майк, знаете, что есть список плохих парней в спорте и вы занимаете в нем третье место?

– Я третий? А кто первый? Луис Суарес? Я не знаю этого парня. Он тоже кусался? Я не уверен, что его штрафовали на 3 млн долларов за это.

Когда будете составлять такой список, я должен быть на первом месте, – сказал Тайсон.

В списке ESPN первое место занял форвард «Барселоны» и Уругвая Луис Суарес. На втором месте оказался также футболист Джоуи Бартон. Третий – Майк Тайсон.

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