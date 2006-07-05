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Дольф Лундгрен: «Мне нравится Федор Емельяненко. Конор тоже хорош, но у него слишком много трэштока»

Теги UFC Федор Емельяненко Лиото Мачида Дольф Лундгрен Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Актер, режиссер и продюсер Дольф Лундгрен поделился мнением о смешанных единоборствах.

«Мне нравится UFC, но я не великий эксперт. Бойцов очень много. Я больше был в теме, когда дрались Рэнди Кутюр, Чак Лидделл, Лиото Мачида, Андерсон Силва. Это все старые ребята.

Я даже не знаю, кто сейчас хорош. Мне нравится российский тяжеловес Федор [Емельяненко]. Он был хорош раньше. А из теперешних бойцов я даже не могу никого выбрать.

Макгрегор? Точно! Конор Макгрегор интересный. У него интересный стиль – немного похож на стиль Мачиды. Они хорошо чувствуют дистанции, у них отличный тайминг.

Конор хорош. Хотя у него слишком много трэштока. Это не в моем стиле, но, видимо, это помогает продавать билеты», – сказал Лундгрен.

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