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Конор вспомнил атаку автобуса с Хабибом в Бруклине

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Хабиб — Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вспомнил атаку автобуса, в котором находился Хабиб Нурмагомедов перед UFC 223.

«В тот раз я припарковал три Rolls-Royce в Барклайс-центре в Бруклине. Дааа», – написал Конор и приложил фотографию не только с машинами, но и Хабиба в автобусе.

Инцидент произошел перед боем Хабиба с Элом Яквинтой за чемпионский пояс легкого веса. Макгрегор бросил тележку в автобус, в котором находились бойцы, при этом ранив нескольких спортсменов.

 
 
 
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That time I rallied 3 rolls Royce’s into the loading bay of the Barclays centre, Brooklyn. Yeehaaaa

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

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