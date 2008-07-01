Конор вспомнил атаку автобуса с Хабибом в Бруклине

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вспомнил атаку автобуса, в котором находился Хабиб Нурмагомедов перед UFC 223.

«В тот раз я припарковал три Rolls-Royce в Барклайс-центре в Бруклине. Дааа», – написал Конор и приложил фотографию не только с машинами, но и Хабиба в автобусе.

Инцидент произошел перед боем Хабиба с Элом Яквинтой за чемпионский пояс легкого веса. Макгрегор бросил тележку в автобус, в котором находились бойцы, при этом ранив нескольких спортсменов.